La CPI fait état de "menaces" à son encontre au sujet de potentielles émissions de mandats d’arrêt contre des dirigeants israéliens

Le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye a publié vendredi une déclaration faisant état de "menaces" et de pressions à son encontre au sujet de potentielles émissions de mandats d’arrêt contre des dirigeants israéliens. De telles menaces peuvent être considérées comme un crime selon l'un des articles de la Convention de Rome.

Des sénateurs et membres du Congrès américains s'efforcent d'empêcher la délivrance de ces mandats et envisagent de prendre des mesures contre la CPI si cela arrivait. Israël agit également en coulisses pour éviter cela.

Alors qu’Israël se prépare à l'éventualité que, d'ici quelques semaines, la CPI n’émette des mandats d'arrêt contre des responsables israéliens, Netanyahu a publié la semaine dernière un tweet déclarant que les décisions de la Cour n'affecteront pas les actions d'Israël et ne porteront pas atteinte à son droit à se défendre. "La menace est scandaleuse et nous n'y céderons pas", a-t-il ajouté.

Israël estime que si des mandats d’arrêt devaient effectivement être émis, cela n’arrivera pas non plus dans la semaine à venir. Un tel processus nécessite un certain temps durant lequel le plaignant s'adresse aux juges, qui doivent l'approuver. Le processus prend généralement des semaines et se déroule de manière confidentielle.