La déclaration choc de Donald Trump sur Gaza provoque un tollé dans la presse internationale

L'annonce de Donald Trump concernant son projet de transformation radicale de Gaza a provoqué une onde de choc dans les médias internationaux. Le président américain a déclaré que les États-Unis devraient prendre le contrôle de la bande de Gaza, en évacuer l'ensemble de la population palestinienne et la transformer en "Riviera du Moyen-Orient". Le New York Times a rapidement qualifié ces propos de "déraisonnables", tandis que CNN a décrit ce plan comme "l'idée la plus farfelue de l'histoire des efforts de paix américains au Moyen-Orient". La BBC a souligné que ce projet constituerait "une violation flagrante du droit international".

"Bienvenue dans le Trumpworld, où le promoteur en chef voit des signes dollar dans les ruines de Gaza", a titré le Guardian, utilisant un jeu de mots entre "developer-in-chief" (promoteur en chef) et "commander-in-chief" (commandant en chef).

Le quotidien français Le Monde a rapporté un "choc général" suite à ces déclarations, alors que La Corriere della Sera en Italie titrait : "Plan Trump : les Palestiniens quitteront Gaza qui deviendra la Riviera du Moyen-Orient".

La proposition de Trump inclut notamment l'envoi possible de forces américaines pour sécuriser la région. Cette suggestion a particulièrement inquiété l'Égypte et la Jordanie, qui ont immédiatement exprimé leur opposition à toute relocalisation des Palestiniens sur leur territoire. Sky News a accusé Trump de "promouvoir un plan dangereux" et d'"appeler ouvertement au nettoyage ethnique". Le Sydney Morning Herald australien a résumé la situation en écrivant que "Trump a habillé un nettoyage ethnique en opportunité immobilière".

Le Daily Mail a souligné que "ses paroles sèmeront la peur parmi les Palestiniens", ajoutant que Trump avait insisté sur le fait qu'il était "temps d'avoir une nouvelle approche". Le Hamas a rapidement réagi en avertissant que ce plan "risquait d'embraser la région".