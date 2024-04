La directrice de l'UNICEF rencontre pour la première fois les familles des otages

Caroline Russell, directrice générale de l'UNICEF, le fonds d'urgence des Nations Unies pour les enfants, a rencontré dimanche pour la première fois en Israël plusieurs membres de familles d'otages, dont une cousine de l'otage Yarden Bibas ; Batsheva Yahalomi, dont le fils Eitan a été retenu en otage et dont le mari, Ohad, est toujours en captivité ; Adi Shoham, qui a été retenue en otage avec ses jeunes enfants et dont le mari, Tal Shoham, est toujours en captivité ; et la tante d'Avigail Idan, 4 ans, dont les parents ont été tués alors qu'elle était emmenée en otage à Gaza avec ses voisins.

Il s'agit de la première visite de Mme Russell en Israël après l'attaque dévastatrice du Hamas du 7 octobre, un voyage organisé par le ministère israélien des affaires étrangères. Elle s'est rendue à Gaza à la mi-novembre, mais a été blessée dans un accident de voiture en Égypte et a dû reporter sa visite en Israël.

Les membres de la famille ont longuement parlé de leurs expériences difficiles, demandant à Mme Russell de faire une déclaration sur la libération des otages, en mettant l'accent sur la famille Bibas - Yarden, sa femme Shiri et leurs deux jeunes enfants, Ariel, 4 ans, et Kfir, 1 an. Mme Russell a demandé la libération inconditionnelle de toutes les personnes enlevées depuis le 7 octobre.

La responsable de l'UNICEF rencontrera également le président Isaac Herzog et son épouse, Michal Herzog, s'entretiendra avec des organisations travaillant sur la question des otages et visitera le centre médical Schneider, qui a soigné un grand nombre des enfants revenus de captivité du Hamas.