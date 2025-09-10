La flotille pour Gaza "Global Sumud" se dit victime d'une seconde attaque de drone

Articles recommandés -

Un deuxième bateau de la flottille humanitaire à destination de Gaza aurait été la cible d'une attaque de drone dans la nuit de mardi à mercredi, selon les organisateurs de l'opération. L'« Alma », battant pavillon britannique, a été touché au large de Sidi Bou Saïd, dans la banlieue nord de Tunis.

https://x.com/i/web/status/1965270426676007243 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

« Le navire a subi des dommages causés par un incendie sur son pont supérieur. Le feu a depuis été maîtrisé et tous les passagers ainsi que l'équipage sont sains et saufs », précise le communiqué de la « Global Sumud Flotilla ».

Ce nouvel incident survient exactement 24 heures après qu'un premier navire, le « Family », ait été touché dans des circonstances similaires. « Deuxième nuit, deuxième attaque de drone », a affirmé Melanie Schweizer, coordinatrice de la flottille, contactée par l'AFP.

Les organisateurs dénoncent « une tentative orchestrée pour distraire et faire dérailler leur mission », qu'ils lient au « contexte d'agression israélienne intensifiée contre les Palestiniens à Gaza ».

Concernant le premier incident de lundi, les autorités tunisiennes et la flottille présentent des versions divergentes. Alors que la « Global Sumud Flotilla » a diffusé des vidéos de surveillance montrant ce qui ressemble à une explosion, la Garde nationale tunisienne a démenti toute frappe de drone. Selon ses premières constatations, « aucun » engin n'avait été détecté, attribuant l'incendie à un possible mégot de cigarette.

Toutefois, les images publiées par les organisateurs montrent une masse lumineuse frappant le navire, accompagnée d'un vrombissement caractéristique suivi d'une explosion.

Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a réclamé mardi une enquête « complète et transparente » sur ces incidents. « Nous soulignons l'importance d'une enquête complète et transparente sur l'incident de Tunis et appelons à garantir la sécurité de tous les membres de l'équipage », a-t-il déclaré sur X, précisant que plusieurs ressortissants belges participent à cette mission.

Le ministre a également rappelé les risques encourus, l'accès au territoire palestinien n'étant actuellement pas autorisé.