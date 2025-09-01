La flottille à destination de Gaza contrainte de faire demi-tour en raison des conditions météorologiques

Articles recommandés -

La flottille "humanitaire" partie dimanche de Barcelone en direction de Gaza "dans le but de briser le blocus israélien" a été contrainte de faire demi-tour vers le port espagnol en raison de conditions météorologiques difficiles, selon les médias locaux.

Le convoi, baptisé "Sumud" (persévérance en arabe), était composé de navires censés être chargés d'aide humanitaire. Après avoir appareillé vers 16 heures et navigué quelques heures en Méditerranée, l'expédition a décidé de rebrousser chemin.

Parmi les participants figurait l'activiste suédoise Greta Thunberg, qui avait déjà tenté une mission similaire en juin dernier. Cette précédente tentative s'était soldée par son arrestation en haute mer par la marine israélienne et son expulsion vers la Suède via Paris, aux frais d'Israël, à bord d'un vol El Al.

Dans une interview accordée à Sky News, Thunberg a expliqué que "l'objectif est d'apporter une aide symbolique, mais aussi d'ouvrir un corridor humanitaire". Interrogée sur sa position concernant le Hamas, elle a déclaré : "Je ne soutiens pas le meurtre de civils, mais si on transpose cela à la réalité et qu'on regarde les centaines de milliers de morts à Gaza, il y a des centaines de milliers de personnes privées de dignité humaine et de justice par Israël."

Face aux accusations d'antisémitisme, l'activiste a répondu : "Ce n'est pas antisémite de dire qu'il ne faut pas bombarder les gens, que les gens ne doivent pas vivre sous occupation."