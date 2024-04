La flottille pour Gaza bloquée en Turquie après que la Guinée-Bissau a retiré son pavillon

La « flottille de la liberté » pour Gaza restait bloquée samedi en Turquie, privée de pavillon de navigation à la suite de « pressions » israéliennes » selon les organisateurs, cités par l'AFP.

La coalition d'ONG et d'associations a dénoncé « les obstacles administratifs » qui les empêchent de prendre la mer après que la Guinée-Bissau a retiré son pavillon, se rendant « complice » d'Israël, accuse-t-elle dans un communiqué. « Le Registre international des navires de Guinée-Bissau (GBISR), dans une démarche ouvertement politique, a informé la Coalition de la flottille de la liberté qu'il avait retiré le pavillon bissau-guinéen de deux des navires de la flottille, dont notre cargo chargé de plus de 5.000 tonnes d'aide vitale pour les Palestiniens de Gaza », indique-t-elle.

Elle note que « dans sa communication nous informant de cette annulation, le GBISR a formulé plusieurs demandes inhabituelles (...) dont la confirmation de la destination des navires, les escales éventuelles et le port de déchargement » et « exigé une lettre officielle approuvant explicitement le transport de l'aide humanitaire et un manifeste complet de la cargaison ». « Normalement », précisent les organisateurs, une telle inspection ne se préoccupe « que de la sécurité et des normes connexes des navires battant leur pavillon et ne s'intéressent pas à la destination, à l'itinéraire, aux manifestes de cargaison ou à la nature » du voyage. « Malheureusement, la Guinée-Bissau s'est rendue complice de la famine délibérée, du siège illégal et du génocide des Palestiniens de Gaza par Israël » conclut la coalition.

Simultanément une conférence de presse se tenait dans le quartier historique de Sultanhamet, à Istanbul, en présence des organisateurs et de 280 volontaires - militants, défendeurs des droits, avocats et médecins - prêts à prendre la mer qui ont scandé : « On prendra la mer », « Rendez le pavillon » et « Palestine libre ». Les trois bâtiments de la flottille sont à quai depuis une semaine dans le port de Tuzla, au sud d'Istanbul. Ils avaient prévu de lever l'ancre vendredi.