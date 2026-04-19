La Fondation Hind Rajab dépose une plainte au Sri Lanka contre un ex-soldat de Tsahal

L'organisation pro-palestinienne Hind Rajab a annoncé avoir déposé une plainte auprès des autorités sri-lankaises contre un ancien soldat israélo-américain de l’armée israélienne, actuellement en voyage dans le pays après avoir achevé son service militaire.

La Fondation Hind Rajab, basée en Belgique, affirme que l’homme aurait participé à des actions constitutives de crimes de guerre lors de son déploiement dans la bande de Gaza. Le groupe appelle le Sri Lanka à ouvrir une enquête et, le cas échéant, à engager des poursuites judiciaires.

Selon les éléments communiqués, le soldat aurait servi au sein du 603e bataillon du génie de combat de l’armée israélienne. L’organisation soutient que cette unité aurait été impliquée dans des opérations de destruction d’infrastructures civiles, en plus de ses missions techniques officielles.

La plainte avance également l’existence d’un lien direct entre l’ancien militaire et un épisode de destruction survenu à Khan Younès fin 2025. La fondation affirme s’appuyer notamment sur des contenus publiés en ligne par le soldat, présentés comme des éléments de preuve de son activité sur le terrain.

Le groupe estime par ailleurs que plusieurs actes attribués à cette unité pourraient relever du droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne la protection des biens civils.

De son côté, Israël rejette systématiquement les accusations de crimes de guerre à Gaza, soulignant que ses opérations visent des objectifs militaires du Hamas et que les civils sont utilisés comme boucliers humains.

La Fondation Hind Rajab appelle désormais les autorités sri-lankaises à prendre des mesures judiciaires, invoquant le principe selon lequel les États ont l’obligation d’enquêter sur les suspects de violations graves du droit international présents sur leur territoire. À ce stade, aucune réaction officielle n’a été communiquée par Colombo.

Actif depuis 2024, ce groupe mène une campagne visant à identifier des militaires israéliens à partir de contenus publiés sur les réseaux sociaux et à engager des actions judiciaires lors de leurs déplacements à l’étranger. Ces initiatives ont déjà suscité des tensions diplomatiques et conduit Israël à renforcer ses directives internes concernant la protection de ses militaires.