La France achemine 52 tonnes d'aide humanitaire vers Gaza via la Jordanie

Dans le cadre des efforts internationaux d'aide humanitaire à Gaza, la France a déployé ce mercredi un important dispositif logistique pour venir en aide à la population civile palestinienne. Un avion affrété par l'Union européenne transporte actuellement 52 tonnes de matériel humanitaire vers la Jordanie, première étape avant son acheminement final vers la bande de Gaza.

Cette opération, orchestrée par le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, permettra de fournir un abri temporaire à plus de 1000 familles gazaouies. Le chargement comprend des équipements essentiels : tentes, couvertures, tapis de sol et bâches. L'association française Tulipe contribue également à cet effort en fournissant près d'une tonne de médicaments.

La Jordan Hashemite Charity Organization, partenaire institutionnel jordanien, prendra en charge la logistique à Amman pour assurer l'acheminement de l'aide vers Gaza. Sur place, la distribution sera assurée par des ONG françaises reconnues, notamment Première Urgence Internationale et Médecins du Monde, qui opèrent via le corridor humanitaire terrestre jordanien.

Cette initiative s'inscrit dans un effort humanitaire plus large, soutenu notamment par la Jordanie et le Qatar.