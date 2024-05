La France annule la participation des entreprises israéliennes au salon Eurosatory de défense d'après l'organisateur.

"Par décision des autorités gouvernementales, il n'y aura aucun stand de l'industrie de défense israélienne sur le salon Eurosatory 2024", a affirmé à l'AFP l'organisateur de la manifestation, Coges Events, sans plus de précisions. 74 entreprises israéliennes devaient y exposer leurs matériels". "Victoire. La France vient d’annoncer qu’elle interdit la venue des entreprises israéliennes au salon Eurosatory de défense qui va se tenir à Paris. La mobilisation paie. Il faut continuer pour imposer à la France de décréter un embargo sur les armes à destination d’Israël !", a publié le député Thomas Portes sur le réseau social X.

"Les conditions ne sont plus réunies"

"À la demande des autorités françaises, les entreprises israéliennes ne seront pas présentes à Eurosatory, salon mondial de le défense et de la sécurité qui se déroule près de Paris à partir du 17 juin", a publié le ministère français des armées. "Les conditions ne sont plus réunies pour recevoir les entreprises israéliennes sur le salon français, dans un contexte où le Président de la République appelle à ce que les opérations israéliennes cessent à Rafah. Conformément aux déclarations du Président de la République, il est urgent d'obtenir un cessez-le-feu qui permette tout à la fois d'assurer la protection des populations à Gaza, la libération de tous les otages et le plein accès de l'aide humanitaire", conclut le communiqué.