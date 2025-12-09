La France condamne la perquisition israélienne des locaux de l’UNRWA à Jérusalem-Est

Le ministère français des Affaires étrangères a vivement dénoncé la perquisition menée lundi par les autorités israéliennes dans les locaux de l’UNRWA à Jérusalem-Est. Paris rappelle qu’en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies, les bâtiments de l’ONU sont inviolables et que ces obligations s’imposent à tous les États membres.

La France s’appuie également sur l’avis consultatif rendu le 22 octobre 2025 par la Cour internationale de justice (CIJ), qui insiste sur le rôle crucial de l’UNRWA en "Palestine" ainsi que sur les responsabilités d’Israël en matière d’aide humanitaire et de coopération avec les agences onusiennes. Conformément à sa ligne diplomatique et à cet avis de la CIJ, Paris exhorte Israël à lever les obstacles entravant l’accès à l’aide humanitaire et à collaborer pleinement avec l’ensemble des organismes des Nations unies, y compris l’UNRWA. Elle regrette par ailleurs les effets de la législation israélienne destinée à stopper les activités de l’agence.

L’UNRWA reste, selon la France, un acteur essentiel pour fournir une aide d’urgence aux populations de Gaza et de Judée-Samarie. Le Quai d’Orsay réaffirme son soutien à l’organisation et rend hommage aux plus de 370 membres de son personnel et personnes participant à ses opérations morts en tentant de porter secours aux civils palestiniens depuis le début du conflit.

Paris assure suivre de près les efforts de réforme entrepris au sein de l’agence onusienne, fondés sur les recommandations formulées en 2024 par Catherine Colonna et son équipe. La France a d’ailleurs soutenu le renouvellement du mandat de l’UNRWA, adopté le 19 novembre à l’Assemblée générale des Nations unies.