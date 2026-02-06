La France et Bahreïn scellent un accord de coopération en matière de défense

La France a annoncé vendredi la signature d’un accord de coopération de défense avec le Bahreïn, à l’occasion de la visite officielle à Paris du roi Hamad ben Issa al-Khalifa, reçu à l’Élysée par le président Emmanuel Macron.

Selon la présidence française, cet accord institue une coopération renforcée dans plusieurs domaines clés : équipements de défense, formation et entraînement des forces armées, ainsi que l’échange d’informations stratégiques. Paris souligne que ce cadre juridique ouvre également la voie à de nouvelles opportunités de coopération industrielle dans le secteur de la défense, un axe stratégique pour les deux pays.

La signature s’est déroulée à l’issue d’un déjeuner de travail entre les deux dirigeants, au cours duquel ont aussi été abordées les perspectives économiques bilatérales. Les discussions ont notamment porté sur le développement des investissements croisés entre Paris et Manama, dans un contexte de rapprochement économique accru entre la France et les monarchies du Golfe.

L’entourage du chef de l’État a indiqué que le fonds souverain bahreïnien Mumtalakat participera au prochain sommet Choose France, prévu au printemps à Versailles. Ce rendez-vous annuel vise à attirer les investisseurs étrangers en France et pourrait, selon la présidence, donner lieu à des annonces concrètes d’investissements bahreïniens dans des secteurs jugés prioritaires, sans que davantage de détails n’aient été fournis à ce stade.

Cet accord de défense illustre la volonté de Paris de renforcer ses partenariats stratégiques au Moyen-Orient, tout en consolidant sa présence industrielle et diplomatique dans la région du Golfe.