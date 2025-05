La France et l'Arabie saoudite travaillent sur une proposition de désarmement du Hamas (Bloomberg)

Paris et Riyad élaborent conjointement une proposition visant le désarmement du Hamas et sa transformation en organisation exclusivement politique, a révélé jeudi le site Bloomberg, citant plusieurs sources au fait des négociations. Cette initiative permettrait au groupe terroriste palestinien de conserver un rôle dans la gouvernance future, tout en abandonnant ses capacités militaires. Des responsables saoudiens ont établi des contacts directs avec le Hamas dans le cadre de cette démarche. L'objectif consiste à rendre acceptable pour le mouvement islamiste l'abandon de ses armes en échange du maintien d'une influence politique, expliquent les sources interrogées sous couvert d'anonymat.

Cette approche se heurte cependant à l'opposition israélienne. Benjamin Netanyahou exige l'expulsion complète de la direction du Hamas de Gaza et "une bande de Gaza totalement libre d'armes". Le Premier ministre israélien a également fixé comme conditions préalables le retour de tous les otages et le retrait complet du pouvoir du mouvement palestinien.

Cette démarche intervient alors que les relations se tendent entre Emmanuel Macron et Netanyahou sur la reconnaissance d'un État palestinien. Une conférence des Nations unies, coprésidée par Paris et Riyad, se tiendra le mois prochain à New York pour promouvoir une solution à deux États.

Sur le terrain, la contestation monte contre le Hamas. Des centaines de Palestiniens manifestent depuis trois jours dans le sud de Gaza, scandant "Dehors ! Dehors ! Le Hamas doit partir !", selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Mahmoud Abbas et son adjoint Hussein Al-Sheikh ont récemment appelé le Hamas et les autres factions palestiniennes à se démilitariser "pour le bien de la cause palestinienne".