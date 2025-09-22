La France et plusieurs pays européens s’apprêtent à reconnaître l’État de Palestine ce lundi

Articles recommandés -

La France et plusieurs pays européens s’apprêtent à reconnaître officiellement l’État de Palestine ce lundi, lors d’un sommet organisé avec l’Arabie saoudite à New York, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. Cette initiative vise à relancer la solution à deux États et à accroître la pression sur Israël, alors que la guerre à Gaza se poursuit.

Cette reconnaissance, essentiellement symbolique, est l’aboutissement de mois de tractations diplomatiques menées par Emmanuel Macron. Dimanche, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et le Portugal ont déjà franchi le pas, portant à 145 le nombre de pays sur 193 membres de l’ONU à reconnaître la Palestine. Lundi, la France, la Belgique, le Luxembourg, Malte, Andorre et Saint-Marin devraient suivre.

Emmanuel Macron a défendu cette décision, estimant qu’elle permettrait d’« isoler le Hamas » et de donner une perspective politique aux Palestiniens. À l’inverse, Washington a dénoncé des annonces « pour la galerie », réaffirmant son soutien à Israël et son scepticisme vis-à-vis de l’Autorité palestinienne. Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui interviendra par vidéo faute de visa américain, a salué « un pas important et nécessaire » vers la paix. Israël, en revanche, rejette fermement cette reconnaissance. Dimanche, Benjamin Netanyahou a réaffirmé qu’il n’y aura pas d’État palestinien, promettant de renforcer les implantations en Judée-Samarie tandis que des ministres appelaient à l’annexion du territoire.