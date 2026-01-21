La France réclame un exercice de l’OTAN au Groenland face aux pressions américaines

Dans un contexte de tensions croissantes, le président français Emmanuel Macron a appelé mercredi l'OTAN à organiser un exercice militaire au Groenland, se déclarant "prêt à y contribuer". Cette déclaration intervient alors que les ambitions du président américain Donald Trump de s'emparer de ce territoire autonome sous souveraineté danoise créent des remous au sein de l'Alliance atlantique.

Le Groenland suscite l'intérêt de Trump en raison de sa position stratégique et de ses immenses ressources minérales, mais aussi face aux inquiétudes concernant l'activité croissante de la Russie et de la Chine dans la région.

Cette proposition fait suite à une attaque de Trump contre Macron, reprochant au président français son refus de rejoindre le conseil de paix pour Gaza, et menaçant même d'augmenter les droits de douane sur le champagne et le vin français. Macron a répondu avec virulence lors du Forum économique mondial de Davos.

"Nous entrons dans un monde sans règles, nous préférons le respect aux brutes", a-t-il déclaré. Évoquant les visées de Trump sur le Groenland, il a ajouté : "Ce qui est fou, c'est que nous pourrions nous retrouver dans une situation où nous devrions utiliser des outils de coercition contre les États-Unis. Ce n'est pas le moment pour un nouvel impérialisme ou un nouveau colonialisme."

Récemment, Trump a adressé une lettre pour le moins inhabituelle au Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, l'avertissant qu'il ne se sentait plus tenu d'agir uniquement selon des considérations de paix. La raison ? La Norvège ne lui aurait pas décerné le prix Nobel de la paix. "Étant donné que votre pays a décidé de ne pas me donner le prix Nobel de la paix pour avoir arrêté huit guerres et plus, je ne me sens plus obligé de penser uniquement à la paix", a-t-il écrit.

La France, le Danemark, la Suède et l'Allemagne renforcent leur présence militaire au Groenland par le biais d'exercices et de missions de reconnaissance, tandis que Trump continue d'insister pour que le territoire "soit entre les mains des États-Unis" afin de contrer la Russie et la Chine.