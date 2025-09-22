"Le temps est venu" : La France reconnaît officiellement l'État de Palestine

Articles recommandés -

"Le temps est venu, nous ne pouvons plus attendre". Emmanuel Macron a annoncé ce lundi soir à New York la reconnaissance officielle de l'État palestinien par la France. Le président français a justifié cette décision comme "la meilleure manière de préserver les chances d'une paix durable dans la région". "Une solution existe pour briser le cycle de la destruction: c'est la reconnaissance de l'autre. Nous devons ouvrir le chemin de paix avant qu'elle ne devienne impossible pour longtemps", a affirmé le président français.

La France rejoint ainsi les rangs d'au moins 145 pays sur 193 membres de l'ONU qui reconnaissent déjà l'État palestinien. Cette annonce intervient au lendemain de reconnaissances similaires du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada et du Portugal, créant une véritable dynamique diplomatique occidentale. D'autres pays européens prévoient également d'annoncer leur reconnaissance, notamment la Belgique, le Luxembourg, Malte, Andorre et Saint-Marin.

Avec cette décision, quatre des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU auront franchi le pas - la Chine et la Russie l'ayant fait dès les années 1980. Seuls les États-Unis demeurent opposés à cette reconnaissance, Washington dénonçant une initiative "purement symbolique".

Dans une interview récente à la télévision israélienne, Emmanuel Macron avait défendu sa position en critiquant vivement l'offensive à Gaza qui "détruit totalement" la "crédibilité" d'Israël. Le président français espère que cette reconnaissance "déclenchera une série de nouveaux comportements" et relancera les négociations de paix.

Cette initiative française, menée en coopération avec l'Arabie saoudite, s'appuie sur la "Déclaration de New York" adoptée début septembre par 142 pays membres de l'ONU. Ce texte appelle simultanément au cessez-le-feu à Gaza, à la libération des otages et à la création d'un État palestinien viable.

La décision française suscite des réactions opposées. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé une "récompense énorme au terrorisme", tandis que l'Autorité palestinienne salue une décision historique qui place "la France du bon côté de l'histoire".

En France même, cette reconnaissance divise la classe politique. Au moins 86 mairies ont hissé le drapeau palestinien ce lundi malgré l'opposition du ministère de l'Intérieur.