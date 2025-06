La France reporte la conférence internationale pour la reconnaissance d'un État palestinien

Le président français Emmanuel Macron a décidé vendredi de reporter la conférence internationale franco-saoudienne pour la reconnaissance d'un État palestinien, initialement programmée le 17 juin à New York. Des sources saoudiennes ont confirmé que ce report était directement lié aux frappes israéliennes menées contre l'Iran. Cette conférence devait faire suite à la "Conférence civile pour une solution à deux États, paix et sécurité régionale" qui s'est ouverte vendredi à Paris. Les États-Unis avaient préalablement mis en garde les pays participants, les avertissant que toute mesure anti-israélienne serait considérée comme contraire aux intérêts de la politique étrangère américaine et pourrait entraîner de "graves conséquences diplomatiques".

Les discussions de New York devaient s'organiser autour de huit commissions, chacune dirigée par deux pays ou organisations. Elles auraient porté sur les garanties sécuritaires pour les deux parties, le droit international et les moyens de préserver durablement la solution à deux États. La conférence n'était pas conçue pour aboutir à une déclaration de reconnaissance, mais plutôt à une liste de recommandations pratiques élaborées par les présidents de commissions. Ces propositions visaient à faire progresser la résolution du conflit israélo-palestinien et à favoriser une reconnaissance mutuelle rapide entre États n'ayant pas encore établi de relations diplomatiques.

Macron s'est entretenu plus tôt dans la journée avec le Premier ministre Benjamin Netanyahםu suite aux opérations israéliennes en Iran. L'Élysée a confirmé cette conversation téléphonique sans en révéler le contenu, après des mois de relations tendues entre les deux dirigeants.