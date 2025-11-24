La GHF, soutenue par Israël et les États-Unis, met fin à sa mission à Gaza

L’organisation humanitaire Gaza Humanitarian Foundation (GHF), appuyée par Israël et les États-Unis, a annoncé lundi la fin de sa mission d’urgence à Gaza après avoir distribué plus de 187 millions de repas gratuits. L’ONG, très critiquée par plusieurs agences de l’ONU pour son rôle parallèle au dispositif humanitaire international, affirme avoir mené « une opération record » garantissant que l’aide alimentaire parvienne directement aux civils palestiniens, « sans détournement par le Hamas ou d’autres entités ».

Dans son communiqué, la GHF revendique avoir comblé un vide humanitaire en assurant pendant plus de quatre mois la distribution de nourriture dans un contexte de tensions avec les organisations internationales. L’ONG souligne qu’aucun de ses convois n’a été pillé, un point sur lequel elle insiste pour se distinguer des mécanismes traditionnels d’acheminement de l’aide.

L’organisation conclut en disant avoir démontré « qu’une approche innovante et sécurisée de l’aide humanitaire est possible » et assure qu’elle transfère désormais la responsabilité aux acteurs internationaux traditionnels.