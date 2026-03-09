La guerre contre l’Iran met en pause le plan de Donald Trump pour Gaza

Les discussions autour du plan proposé par le président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza sont actuellement suspendues, selon plusieurs sources proches des négociations. Le lancement des frappes conjointes des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, le 28 février, a déclenché un conflit régional plus large qui a détourné l’attention de Washington et perturbé les efforts de médiation.

Ce plan, présenté par Donald Trump comme une initiative majeure de politique étrangère, vise notamment à obtenir le désarmement du Hamas en échange d’une amnistie et d’une reconstruction de la bande de Gaza, ainsi qu’un retrait progressif de certaines forces israéliennes. Des discussions indirectes étaient en cours entre Israël et le Hamas par l’intermédiaire de médiateurs américains et régionaux.

Mais l’escalade militaire avec l’Iran a interrompu ces efforts. Selon plusieurs sources, une réunion prévue entre le Hamas et des médiateurs égyptiens, qataris et turcs le jour même du déclenchement du conflit a été annulée, et aucune nouvelle date n’a pour l’instant été fixée.

Cette suspension pourrait également compliquer le financement du projet. Quelques semaines auparavant, plusieurs États du Golfe avaient promis des milliards de dollars pour la reconstruction de Gaza. Toutefois, certains de ces pays sont désormais eux-mêmes visés par des attaques iraniennes, ce qui pourrait les conduire à revoir leurs engagements.

Officiellement, l’administration américaine affirme que les discussions se poursuivent malgré les difficultés logistiques et les perturbations des déplacements dans la région. Un responsable de la Maison-Blanche a ainsi assuré que les discussions sur le désarmement du Hamas restent en cours et progressent.

Dans le même temps, les opérations militaires se poursuivent sur plusieurs fronts. L’armée israélienne a réduit le rythme de ses frappes dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre contre l’Iran, mais n’a pas interrompu ses opérations, invoquant la menace persistante du Hamas.

Plusieurs diplomates indiquent que l’attention de Washington est désormais largement concentrée sur le conflit avec l’Iran, ce qui ralentit la mise en œuvre du plan. Des discussions techniques entre médiateurs continuent toutefois dans l’espoir de relancer les négociations une fois l’escalade régionale apaisée.