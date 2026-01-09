"La guerre est revenue à la mode", dénonce le pape

Le pape Léon XIV a livré vendredi un discours sévère sur l’état du monde, dénonçant le retour d’une logique guerrière dans les relations internationales et l’affaiblissement du multilatéralisme. S’exprimant au Vatican lors de ses premiers vœux adressés au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, il a estimé que « la guerre est revenue à la mode » et qu’« une ferveur guerrière se répand ».

Devant les ambassadeurs, le souverain pontife a jugé « particulièrement préoccupante » la faiblesse actuelle du multilatéralisme, pilier de l’ordre international issu de l’après-Seconde Guerre mondiale. « Une diplomatie qui promeut le dialogue et recherche le consensus de tous est remplacée par une diplomatie de la force, des individus ou de groupes d’alliés », a-t-il déclaré, regrettant l’érosion des mécanismes collectifs de résolution des conflits.

Le pape a également dénoncé la remise en cause d’un principe fondamental du droit international : l’interdiction de recourir à la force pour violer les frontières d’un autre État. « Le principe établi après la Seconde Guerre mondiale (…) a été enfreint », a-t-il averti, sans citer de pays en particulier.

Premier pape américain de l’histoire, Léon XIV a souligné un changement profond dans la manière dont la paix est aujourd’hui envisagée. « On ne recherche plus la paix comme un don et un bien désirable en soi, mais par les armes, comme condition pour affirmer sa propre domination », a-t-il déploré. Selon lui, cette évolution constitue une menace directe pour l’État de droit, qu’il considère comme « le fondement de toute coexistence civile pacifique ».

Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte international marqué par la multiplication des conflits armés et des tensions géopolitiques. En s’adressant au corps diplomatique dès le début de son pontificat, Léon XIV a voulu poser les jalons d’une diplomatie vaticane résolument tournée vers le dialogue, la modération et la défense d’un ordre international fondé sur le droit plutôt que sur la force.