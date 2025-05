"La guerre mondiale n'aura pas lieu" : Frédéric Encel brise le mythe de l'apocalypse imminente

Dans un entretien aussi éclairant que rassurant accordé ce dimanche à l'émission "Conversations" de Nathalie Nagar sur i24NEWS, le géopolitologue Frédéric Encel a développé une thèse à contre-courant de l'anxiété ambiante : malgré les tensions internationales multiples, une troisième guerre mondiale n'est pas à l'horizon.

"La guerre mondiale n'aura pas lieu", affirme d'emblée le spécialiste, avançant sept arguments dont il a choisi de n'en développer qu'un seul, "le plus important" selon lui : "l'absence totale aujourd'hui de syndrome de 14". Contrairement à la situation qui prévalait avant la Première Guerre mondiale, caractérisée par "un enchevêtrement d'alliances militaires", notre monde contemporain ne connaît "aucune alliance militaire multilatérale", à l'exception de l'OTAN, elle-même traversée par des tensions.

Cette absence de système d'alliances automatiques, couplée à l'effet dissuasif des armes modernes, constitue un frein puissant aux conflits d'envergure mondiale. "Plusieurs dizaines d'États frontaliers qui franchement aimeraient bien en découdre ne le font pas", explique-t-il, "parce qu'ils considèrent que ça coûterait plus cher d'attaquer que de ne pas attaquer".

Frédéric Encel défend également l'idée que notre monde actuel serait paradoxalement "plus apaisé" qu'à la veille des deux guerres mondiales. "Mécaniquement, tendanciellement, il y a moins de conflits et, globalement, ils sont moins mortifères", analyse-t-il. Le géopolitologue dresse un inventaire des conflits majeurs en cours : l'Ukraine, Gaza (qu'il qualifie de "basse moyenne intensité" d'un point de vue strictement militaire), le Soudan et l'est du Congo - une liste relativement réduite à l'échelle des 193 États reconnus par les Nations Unies.

Face à la "posture apocalyptique" qui règne dans les médias et sur les réseaux sociaux, Frédéric Encel prône une approche pragmatique : "Le pessimisme n'a aucune espèce d'efficacité dans un combat." Sans nier la nécessité de la vigilance, il considère que "s'inquiéter ne sert à rien, l'important c'est d'agir" de manière dissuasive et pédagogique. L'angoisse, selon lui, "n'a aucune valeur, au contraire, elle casse le moral et entrave les efforts de compréhension" des intentions adverses.

L'entretien s'est ensuite orienté vers le rôle du Qatar dans la géopolitique mondiale, que Encel qualifie de "miroir" des puissances occidentales. Ne pouvant aspirer au statut de "hard power" en raison de ses limitations démographiques, l'émirat mise tout sur le "soft power" et joue "à fond les frères musulmans", notamment via Al Jazeera et des investissements massifs à l'étranger, y compris dans les universités américaines.

Face à cette stratégie qatarie, Frédéric Encel soulève une question cruciale : "Pourquoi continuons-nous à rechercher des investissements qataris plutôt que ceux d'autres États dans la région, comme les Émirats arabes unis, qui sont beaucoup plus modérés et pragmatiques ?" Pour la France, dont les finances publiques sont "extrêmement dégradées", la tentation de ces capitaux est forte, mais le géopolitologue met en garde : "Ça risque de se retourner contre nous." Il préconise dès lors de "s'en méfier davantage, poser des conditions et aller chercher des investissements ailleurs".

Cet appel à la lucidité reflète la position générale de Frédéric Encel : face aux tensions internationales, privilégier l'analyse rationnelle et l'action mesurée plutôt que l'alarmisme contre-productif.