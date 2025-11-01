La Jordanie et l’Allemagne réclament un mandat de l’ONU pour la future force internationale à Gaza

La Jordanie et l’Allemagne ont affirmé qu’une force internationale appelée à soutenir la future police palestinienne à Gaza, dans le cadre du plan de gouvernance post-guerre du président américain Donald Trump, devrait être placée sous mandat des Nations unies.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du cessez-le-feu négocié par Washington entre Israël et le Hamas, qui prévoit le déploiement d’une coalition de pays arabes et musulmans dans la bande de Gaza, dévastée par la guerre déclenchée le 7 octobre 2023.

La mission, dite de stabilisation internationale, aurait pour but de former et encadrer des forces de police palestiniennes agréées, tout en sécurisant les frontières et en empêchant la contrebande d’armes vers le Hamas, avec le soutien de l’Égypte et de la Jordanie.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré lors du forum Manama Dialogue à Bahreïn : « Pour que cette force soit efficace, elle doit impérativement disposer d’un mandat du Conseil de sécurité. »

Il a toutefois précisé que la Jordanie ne participerait pas militairement à la mission : « Nous sommes trop proches du dossier pour déployer des troupes à Gaza », a-t-il expliqué, tout en assurant la coopération d’Amman avec la coalition.

Son homologue allemand, Johann Wadephul, a abondé dans le même sens, estimant que la mission devait reposer sur une base claire en droit international, condition essentielle à la participation de pays volontaires pour intervenir à Gaza.