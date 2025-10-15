La lauréate du Nobel de la paix dédie son prix à Donald Trump

La lauréate du prix Nobel de la paix 2025, Maria Corina Machado, cheffe de l'opposition vénézuélienne, a annoncé mardi qu'elle dédiait son prix au président américain Donald Trump. Cette décision intervient alors que Trump espérait lui-même recevoir la prestigieuse distinction pour son rôle dans la fin de la guerre à Gaza.

"J'ai choisi de dédier ce prix au peuple vénézuélien et au président Trump. Je pense qu'il le mérite", a déclaré Maria Corina Machado lors d'une interview mardi.

Le comité du prix Nobel de la paix avait annoncé la semaine dernière que le prix de cette année serait décerné à la militante vénézuélienne, malgré les grandes attentes du président américain qui espérait être récompensé pour avoir mis fin à la guerre dans la bande de Gaza.

La lauréate a justifié sa décision en mettant en avant le soutien américain à la lutte contre les cartels au Venezuela et les avancées diplomatiques récentes obtenues par le président au Proche-Orient. "Je pense que c'est juste, car il est le principal soutien de la guerre contre les cartels au Venezuela, et aussi parce que ces derniers mois, nous avons constaté des résultats impressionnants dans les conflits qui ont pris fin ou ont été résolus", a-t-elle expliqué.

"En ce moment même, vous pouvez voir ce qui se passe à Gaza, ce qui aura des répercussions sur tout le Moyen-Orient. Je pense que ce sont des réalisations incroyables, et que lui dédier ce prix est juste", a ajouté Maria Corina Machado.

Maria Corina Machado a été récompensée pour son combat en faveur de la démocratie au Venezuela face au régime de Nicolás Maduro, dans un contexte de crise politique et humanitaire prolongée dans le pays sud-américain.