"La libération d'Elisabeth Tsurkov est un message direct au Hamas pour qu'il relâche les otages", déclare Adam Boehler

Adam Boehler, l’envoyé spécial du président américain Trump pour la question des otages, est revenu mercredi soir sur les coulisses de la libération d’Elizabeth Tsurkov. Interrogée par la chaîne 12, il a détaillé les efforts déployés pour obtenir sa libération, ainsi que la réaction émue de la famille lorsque la chercheuse a pu s’entretenir avec sa sœur pour la première fois depuis deux ans et demi.

Boehler, au premier plan des négociations pour le retour de l'Israélienne, affirme qu'il considérait la libération de celle-ci comme "une mission personnelle : « Les autorités irakiennes nous ont demandé si elle pouvait être transférée à notre ambassade après sa libération. Nous avons bien sûr accepté », a-t-il expliqué. L’envoyé a également évoqué le moment où il a assisté à la conversation entre Elizabeth et sa sœur : « Les entendre parler pour la première fois est un cadeau que je n’oublierai jamais. »

L'envoyé américain a souligné le rôle déterminant dans cette libération d’un nouveau décret signé la semaine dernière par le président Trump, permettant d’utiliser tous les pouvoirs disponibles – y compris les sanctions économiques – pour faire pression sur les terroristes. « Ce décret a été un message adressé aux organisations terroristes, et Kata’ib Hezbollah l’a intégré, ce qui a conduit à la libération de la jeune femme », a précisé Boehler.

Il a également évoqué le Hamas, soulignant que l’organisation doit elle aussi assimiler ce message : « Ils doivent comprendre que la libération de tous les otages pourrait mettre fin à la crise. Le président leur envoie un message direct. »

Interrogé sur une éventuelle coordination entre Israël et les États-Unis avant des frappes contre des responsables du Hamas à Doha, Boehler a refusé de répondre. Il s’est également abstenu de préciser l’impact de ces opérations sur les négociations en cours.

Malgré les difficultés, l’envoyé spécial est resté optimiste concernant un accord avec le Hamas : « Le président Trump croit qu’un accord pour libérer les otages est possible. S’il n’y croyait pas, il ne s’impliquerait pas à ce point. »

Dans une autre interview ce jeudi sur la chaîne i24NEWS en hébreu, Adam Boehler a par ailleurs assuré qu'aucune contrepartie n'avait été consentie en échange de la libération d'Elisabeth Tsurkov

Cette chercheuse israélienne de 38 ans, a été retenue en Irak par une milice pro-iranienne pendant 902 jours.