La Maison Blanche accuse la BBC de "manipulation délibérée" d’un discours de Donald Trump

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a vivement attaqué la BBC, l’accusant de “manque d’honnêteté délibéré” après la diffusion d’un reportage jugé trompeur sur Donald Trump.

Dans une interview au Telegraph, elle a qualifié le média britannique de “machine de propagande de gauche financée par les contribuables”, dénonçant une “manipulation honteuse” des images d’un discours de l’ancien président américain.

Selon le quotidien britannique, l’émission Panorama de la BBC aurait monté des extraits distincts d’un discours de Trump afin de donner l’impression qu’il avait incité ses partisans à “marcher sur le Capitole et se battre comme des diables” lors de l’assaut du 6 janvier 2021.

“Chaque fois que j’accompagne le président Trump au Royaume-Uni et que je suis obligée de regarder la BBC dans nos chambres d’hôtel, cela me gâche la journée d’entendre leur propagande et leurs mensonges éhontés”, a déclaré Leavitt.

Ce n’est pas la première fois que la porte-parole s’en prend au groupe audiovisuel britannique : en juin dernier, elle l’avait déjà accusé de partialité dans sa couverture du conflit à Gaza, lui reprochant d’accorder “trop de crédit aux déclarations du Hamas”.