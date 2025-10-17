La Nobel María Corina Machado félicite Netanyahou pour les "réussites d’Israël durant la guerre"

La lauréate du prix Nobel de la paix 2025, María Corina Machado, a appelé le Premier ministre israélien Benjamín Netanyahou pour lui exprimer son « appréciation des décisions et des actions décisives » menées par Israël durant la guerre, selon un communiqué publié par le bureau du Premier ministre.

La dirigeante de l’opposition vénézuélienne a salué les « réussites d’Israël » ainsi que l’accord conclu pour la libération des otages détenus dans la bande de Gaza. Elle a également déclaré « comprendre la lutte d’Israël contre l’axe du mal iranien », qu’elle estime menacer à la fois Israël et le peuple du Venezuela.

Le communiqué indique que Netanyahou a félicité Machado pour son prix Nobel de la paix, vantant « son engagement pour la démocratie et la paix dans le monde ».

Machado, figure majeure de l’opposition au régime chaviste, a été désignée la semaine dernière comme lauréate du Nobel, devançant notamment Donald Trump, pressenti après son rôle dans la médiation du cessez-le-feu à Gaza et la libération partielle des otages.

Dans une interview parue plus tôt cette semaine, Machado avait d’ailleurs affirmé que Trump « méritait » de remporter le prochain Nobel, saluant son rôle diplomatique « dans un moment critique pour le Moyen-Orient ».