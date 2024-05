La Norvège remet au Premier ministre de l'Autorité palestinienne des documents reconnaissant l'existence d'un État palestinien

La Norvège a remis des documents au Premier ministre de l'Autorité palestinienne dans le cadre de la dernière étape vers la reconnaissance d'un État palestinien, un geste largement symbolique qui a provoque l'ire d'Israël.

La remise des documents par le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, au Premier ministre de l'Autorité palestinienne a eu lieu à Bruxelles, où Mohammad Mustafa rencontre également les ministres des affaires étrangères des pays de l'Union européenne et de hauts responsables de l'UE ce lundi, afin d'obtenir un soutien en faveur des Palestiniens. La Norvège ne fait pas partie de l'UE.

La démarche diplomatique des trois pays a constitué un coup de pouce pour les responsables palestiniens qui cherchent depuis des décennies à établir un État à Jérusalem-Est, en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza. "La reconnaissance signifie beaucoup pour nous. C'est la chose la plus importante que l'on puisse faire pour le peuple palestinien", déclare Mustafa. La reconnaissance officielle par la Norvège, l'Espagne et l'Irlande - qui ont toutes des liens amicaux avec les Israéliens et les Palestiniens, tout en plaidant depuis longtemps en faveur d'un État palestinien aux côtés d'Israël - est prévue pour mardi. Quelque 140 pays, soit plus des deux tiers des Nations unies, reconnaissent l'existence d'un État palestinien, ce qui n'est pas le cas de la majorité des 27 États membres de l'Union européenne. Plusieurs d'entre eux ont déclaré qu'ils le reconnaîtraient lorsque les conditions seraient réunies.