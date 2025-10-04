La communauté internationale salue la réponse du Hamas au plan Trump

Le mouvement terroriste Hamas a annoncé vendredi soir sa volonté d’entrer immédiatement en négociations, par l’intermédiaire de médiateurs, pour examiner les détails de la proposition américaine du président Donald Trump visant à instaurer un cessez-le-feu à Gaza. La décision, prise après de vastes consultations en interne et avec d’autres forces palestiniennes, a été saluée dans le monde entier.

Le président français Emmanuel Macron a réagi en estimant que « la libération de tous les otages et un cessez-le-feu à Gaza sont à portée de main » et a appelé à mettre en œuvre sans délai l’engagement pris par le Hamas. « La France jouera pleinement son rôle », a-t-il assuré, remerciant Donald Trump et son équipe pour leurs efforts.

De nombreux dirigeants ont exprimé des positions similaires : la Première ministre italienne Giorgia Meloni a appelé à tout mettre en œuvre pour parvenir rapidement à un cessez-le-feu et à la libération des otages ; le chancelier allemand Friedrich Merz a qualifié la situation d’« occasion unique » pour la paix ; la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a jugé la disposition du Hamas « encourageante » et a demandé de « saisir ce moment » ; le Premier ministre indien Narendra Modi a salué l’initiative américaine.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est déclaré « encouragé » et a renouvelé son appel à un cessez-le-feu immédiat, à la libération sans condition des otages et à un accès humanitaire illimité, remerciant le Qatar et l’Égypte pour leur rôle de médiation. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié la déclaration du Hamas de « démarche constructive » et a exhorté Israël à cesser immédiatement toutes ses attaques, plaidant pour une fourniture d’aide humanitaire sans délai et pour l’avènement d’une paix durable.

Dans son communiqué officiel, le mouvement a néanmoins accepté, sous réserve de « conditions de terrain appropriées », la libération de tous les otages — vivants comme décédés — selon la formule d’échange prévue par le plan américain. Le Hamas a également donné son accord de principe pour confier l’administration de la bande de Gaza à un organe palestinien indépendant, fondé sur un consensus national et soutenu par les pays arabes et islamiques.

Le mouvement n’a en revanche pas répondu aux volets portant sur l’exil de dirigeants ou sur le désarmement, et il semble désireux de conserver un rôle dans la gestion de la bande « le jour d’après ». Moussa Abu Marzouk, haut responsable du Hamas, a déclaré à Al Jazeera que la remise des otages et de leurs corps sous 72 heures, telle que prévue par le plan, paraissait « irréaliste » eu égard aux conditions actuelles et que la mise en œuvre nécessiterait de nouvelles négociations.