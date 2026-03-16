La plupart des footballeuses iraniennes renoncent à l’asile en Australie et choisissent de rentrer en Iran

La majorité des membres de l’équipe féminine de football iranienne ayant demandé l’asile en Australie ont finalement décidé de revenir sur leur décision et de rentrer dans leur pays. Selon des médias australiens, une cinquième joueuse sur sept qui avait initialement sollicité une protection humanitaire a choisi de retourner en Iran, rejoignant ainsi d’autres membres de la délégation qui ont déjà renoncé à l’offre d’asile proposée par Canberra.

La semaine dernière, l’Australie avait accordé des visas humanitaires à six joueuses et à un membre du staff de la sélection iranienne, après qu’ils eurent exprimé leurs craintes d’éventuelles représailles à leur retour. Ces inquiétudes étaient apparues après que certaines d’entre elles ne se sont pas jointes à l’hymne national lors d’un match de la Coupe d’Asie féminine de football. Mais au fil des jours, plusieurs membres du groupe ont changé d’avis : trois ont décidé dimanche d’abandonner leur demande d’asile, tandis qu’une autre avait déjà fait ce choix la semaine précédente. Deux membres de la délégation restent actuellement en Australie.

Le vice-ministre australien des Affaires étrangères Matt Thistlethwaite a évoqué une situation "très complexe", indiquant que le gouvernement respectait la décision des joueuses ayant choisi de rentrer tout en continuant à soutenir celles restées dans le pays. Selon la Fédération iranienne de football, les joueuses ayant décliné l’asile devraient rejoindre le reste de l’équipe en Malaisie avant de repartir vers Téhéran.

La participation de la sélection iranienne à la compétition continentale a coïncidé avec une forte escalade militaire, marquée par des frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, au cours desquelles le guide suprême Ali Khamenei a été éliminé. L’équipe iranienne a été éliminée du tournoi la semaine dernière. Sur les réseaux sociaux, le président américain Donald Trump avait salué la décision du Premier ministre australien Anthony Albanese d’autoriser les joueuses à rester dans le pays, affirmant que les États-Unis étaient prêts à les accueillir si l’Australie ne le faisait pas.