La police israélienne saisit du matériel qu'elle dit destiné à Al Jazeera dans les locaux de l'Associated Press

La police israélienne a confisqué ce mercredi du matériel dans les locaux de l'agence de presse américaine Associated Press situés à Sderot, dans le sud d'Israël. Le matériel en question servait notamment à fournir des images à la chaîne qatarie Al Jazeera, qui fait désormais l'objet d'une interdiction dans l'Etat hébreu, a affirmé le ministère de la communication israélien dans un communiqué : "La caméra confisquée diffuse en direct sur la chaîne Al Jazeera, contrairement à la loi, depuis le nord de la bande de Gaza, et filme les activités des forces de l'armée israélienne, mettant en danger nos combattants".

Israeli Ministry of Communications

"Il convient de noter qu'un avertissement a déjà été donné à l'agence AP la semaine dernière et que, conformément à la loi et à la décision du gouvernement, il lui est interdit de fournir des émissions à Al Jazeera". Le matériel confisqué comprend une caméra, un trépied, un modem Live u et 2 microphones.

Dans un communiqué urgent et diffusé en "Breaking News", l'agence de presse dénonce pour sa part la saisie du matériel, dont elle réclame la restitution: "L'Associated Press dénonce dans les termes les plus forts les actions du gouvernement israélien visant à fermer notre flux en direct montrant une vue sur Gaza et à saisir l'équipement d'AP", a déclaré Lauren Easton, vice-présidente. "Il s'agit d'une utilisation abusive de la nouvelle loi du pays sur les diffuseurs étrangers. Nous exhortons les autorités israéliennes à restituer notre équipement et à nous permettre de rétablir immédiatement notre flux en direct afin que nous puissions continuer à fournir ces images à des milliers de médias dans le monde entier."

La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a affirmé "vérifier" les informations faisant état de confiscation d'équipements AP par le gouvernement israélien. "Nous pensons qu'il est nécessaire de garantir que les journalistes ont la capacité et le droit de faire leur travail. Nous sommes préoccupés par ces informations", a-t-elle affirmé.