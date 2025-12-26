La prochaine rencontre entre Zelensky et Trump est prévue pour ce dimanche en Floride

Une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump est prévue ce dimanche 28 décembre en Floride, a confirmé la présidence ukrainienne. Cet entretien intervient alors que les discussions diplomatiques s’intensifient autour d’un éventuel cessez-le-feu dans la guerre opposant l’Ukraine à la Russie.

Plus tôt dans la journée de vendredi, Volodymyr Zelensky avait annoncé sur le réseau X qu’un rendez-vous « au plus haut niveau » avec Donald Trump avait été acté « dans un avenir proche », laissant entendre que des décisions importantes pourraient intervenir avant la fin de l’année.

Mercredi, le président ukrainien avait dévoilé les grandes lignes d’une nouvelle version du plan américain visant à mettre fin au conflit. Ce texte, négocié depuis plusieurs semaines entre Washington et Kiev, prévoit notamment un gel des combats le long des lignes actuelles du front. En revanche, il ne tranche pas immédiatement la question sensible des territoires occupés par la Russie, qui représentent aujourd’hui plus de 19 % du territoire ukrainien.

Contrairement à une version antérieure du plan, ce nouveau document ne reprend plus deux exigences centrales de Moscou : le retrait des forces ukrainiennes de certaines zones du Donbass encore sous contrôle de Kiev, ainsi qu’un engagement juridiquement contraignant de l’Ukraine à renoncer à toute adhésion à l’Otan. Pour cette raison, un accord rapide avec la Russie demeure incertain.

Interrogé cette semaine, le Kremlin a indiqué être en train de « formuler sa position », tandis que la diplomatie russe évoque des avancées « lentes mais régulières ». Dans ce contexte tendu, la rencontre de dimanche entre Zelensky et Trump pourrait peser lourd dans l’évolution des négociations.