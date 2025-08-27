Articles recommandés -

En visite officielle à Berlin mardi, le Premier ministre belge Bart De Wever, a réaffirmé sa position sur la reconnaissance d’un État palestinien, estimant qu’elle ne peut être envisagée qu’à certaines conditions strictes. Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue allemand Friedrich Merz, il a jugé qu’une reconnaissance “sans garanties solides” serait “inutile et même contre-productive”.

“Le Hamas doit disparaître complètement. Il faut une Autorité palestinienne crédible, un accord clair sur les frontières et des garanties de sécurité pour Israël. Sans cela, la reconnaissance d’un État palestinien n’a aucun sens”, a insisté le chef du gouvernement belge.

Au-delà des enjeux diplomatiques, Bart De Wever a également marqué son déplacement d’un geste symbolique fort. Il a signé le livre d’or du Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe à Berlin, laissant un message de compassion et de solidarité envers les victimes de la Shoah et la communauté juive. “Au nom du gouvernement belge et de toutes les communautés vivant ensemble en paix en Belgique, j’exprime ma plus profonde sympathie et mon respect. Nous nous souviendrons de toutes les victimes. La communauté juive aura toujours une maison en Europe”, a-t-il écrit en allemand.

Ce message a été salué par Rabbi Menachem Margolin, président de l’Association juive européenne (EJA), qui a exprimé sa “profonde gratitude” envers le Premier ministre belge. “À une époque où l’antisémitisme progresse en Europe, sa déclaration claire et ferme est essentielle. Elle renforce le sentiment de sécurité et d’appartenance des Juifs, en Belgique comme sur tout le continent”, a-t-il déclaré.

Le responsable religieux a également salué la “position de principe” de Bart De Wever sur le conflit israélo-palestinien, estimant que son appel à des garanties de sécurité et à un chemin de paix réaliste apporte “une voix morale forte en Europe”.