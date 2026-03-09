"La reddition de l’Iran est inévitable", affirme le chef du Pentagone

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a affirmé que l’Iran finira par être contraint de capituler face à la pression militaire exercée par les États-Unis et leurs alliés, estimant que cette issue est "inévitable qu’ils veuillent l’admettre ou non". Dans une interview accordée à l’émission 60 Minutes sur CBS News, il a réaffirmé la ligne du président Donald Trump, qui exige une "reddition inconditionnelle" de Téhéran.

Selon Hegseth, les États-Unis ont déjà frappé environ 3 000 cibles à l’intérieur de l’Iran depuis le début du conflit. Il estime que les capacités militaires iraniennes continuent de s’éroder et qu’un moment viendra où le pays ne sera plus en mesure de poursuivre les combats. "C’est une guerre, un conflit destiné à mettre l’ennemi à genoux", a-t-il déclaré, tout en laissant entendre que la forme que prendra une éventuelle capitulation dépendra des dirigeants iraniens.

De son côté, le président iranien Massoud Pezeshkian a rejeté cette exigence, qualifiant la demande américaine de reddition de "rêve qu’ils devraient emporter dans leur tombe".

Le chef du Pentagone a toutefois averti que les opérations américaines allaient encore s’intensifier. "Ce n’est que le début", a-t-il affirmé, rappelant que les États-Unis avaient déjà mené l’an dernier des frappes contre les installations nucléaires iraniennes lors de l’opération "Marteau de minuit".

Hegseth insiste sur l’ampleur de la supériorité militaire américaine et israélienne. Selon lui, la combinaison des forces aériennes des deux pays constitue "les deux forces aériennes les plus puissantes au monde", rendant le rapport de force particulièrement défavorable à Téhéran. Pour l’instant, Washington n’a pas engagé de troupes terrestres en Iran, mais le secrétaire à la Défense n’exclut pas cette option si elle s’avérait nécessaire.

Le conflit a déjà eu des répercussions importantes dans la région. L’Iran a lancé missiles et drones contre plusieurs pays du Moyen-Orient, dont le Qatar, Bahreïn et l’Arabie saoudite, alliés des États-Unis. Les tensions ont également perturbé le trafic pétrolier dans le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ un cinquième du pétrole mondial.

La guerre a déjà causé de lourdes pertes. Sept soldats américains ont été tués depuis le début du conflit, dont six dans une attaque de drone iranien au Koweït, et un en Arabie saoudite dimanche, tandis que plus de 1 600 Iraniens ont péri selon des organisations de défense des droits de l'homme. Malgré ces pertes, Hegseth affirme que Washington reste déterminé à poursuivre l’opération jusqu’à la victoire, tout en assurant que les forces américaines ne ciblent pas de civils.

Enfin, le Pentagone surveille de près l’implication d’autres puissances, notamment la Russie, soupçonnée d’avoir fourni des renseignements militaires à l’Iran. Washington affirme suivre ces développements et adapter sa stratégie en conséquence.