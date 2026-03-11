"La Russie aide déjà l'Iran et pourrait y envoyer des soldats", avertit Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie apportait un soutien croissant à l’Iran dans le contexte des tensions au Moyen-Orient, évoquant notamment une assistance militaire et technologique. Selon lui, Moscou fournirait déjà au régime iranien des drones et pourrait également lui livrer des missiles.

Le dirigeant ukrainien a comparé cette situation au déploiement d’environ 10 000 soldats nord-coréens pour soutenir l’effort de guerre russe contre l’Ukraine. "La seule question est de savoir quel pays sera le premier à soutenir le régime iranien en envoyant des troupes", a-t-il déclaré, avertissant que la Russie pourrait elle-même franchir ce pas et dépêcher des soldats en Iran.

Ces déclarations interviennent après des révélations publiées vendredi par le Washington Post selon lesquelles la Russie fournirait à Téhéran des renseignements militaires permettant de cibler plus précisément les forces américaines déployées au Moyen-Orient. Selon trois sources impliquées dans les services de renseignement, cette assistance inclurait notamment des informations détaillées sur l’emplacement de navires de guerre américains, de porte-avions et d’appareils de l’US Air Force dans la région.

Sur le plan diplomatique, la crise a également été évoquée lors d’un entretien téléphonique entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine au début de la semaine. Donald Trump a décrit la conversation comme "positive" et a indiqué que Vladimir Poutine avait proposé son aide pour trouver une solution à la situation au Moyen-Orient. Le président américain a toutefois répondu que la Russie pourrait d’abord contribuer en mettant fin à son propre conflit.

De son côté, le Kremlin a confirmé que Vladimir Poutine avait évoqué plusieurs pistes de médiation et des moyens de réduire les tensions régionales, sans fournir davantage de détails. Moscou a indiqué que ces propositions restaient pour l’instant "sur la table".