La Russie annonce avoir déjoué des attentats visant des lieux de culte juifs

Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a annoncé lundi avoir empêché des attaques visant des sites religieux juifs à Krasnoïarsk (Sibérie) et à Piatiigorsk (sud de la Russie), rapportent les agences APA et TASS.

Selon le FSB, les attentats ont été planifiés par des partisans d’un « organisation terroriste internationale interdite en Russie ».

À Krasnoïarsk, deux personnes originaires d’un pays d’Asie centrale ont été arrêtées: elles seraient soupçonnées d’avoir préparé la pose d’un engin explosif dans une synagogue. À Piatiigorsk, un ressortissant russe a été interpellé, accusé d’avoir envisagé de lancer des cocktails Molotov contre la communauté juive locale.

Les forces de l’ordre affirment également avoir saisi « deux couteaux et du matériel de communication contenant des échanges avec un coordinateur d’activités criminelles étranger sur Telegram », ajoute le communiqué. Les suspects sont désormais détenus dans l’attente d’une procédure judiciaire, précise le FSB, sans autre détail sur leur identité ni sur la chronologie exacte des opérations. Les autorités russes qualifient ces actions de « prévention » et mettent en avant leur vigilance face aux menaces visant des minorités religieuses.