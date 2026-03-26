La Russie dément toute transmission de renseignement à l’Iran

La Russie a fermement rejeté les accusations selon lesquelles elle fournirait du renseignement à l’Iran, dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient. Interrogé sur France 2, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a reconnu l’existence de liens étroits avec Téhéran, tout en niant toute implication dans des opérations de renseignement.

« Nous avons des relations très étroites avec l’Iran, notamment un accord en matière d’armement », a-t-il déclaré, précisant que Moscou avait bien fourni du matériel militaire à la République islamique. « Mais nous ne pouvons pas accepter ces accusations (…) de transmettre du renseignement », a-t-il ajouté, réfutant catégoriquement les allégations.

Ces déclarations interviennent en réponse aux propos de Kaja Kallas, qui a accusé plus tôt dans la journée la Russie d’aider l’Iran sur le plan du renseignement. Selon elle, ces informations seraient utilisées « pour tuer des Américains » au Moyen-Orient. Elle a également appelé Washington à accroître la pression sur Moscou afin de limiter son soutien à Téhéran.

Cet échange illustre la montée des tensions diplomatiques autour du rôle de la Russie dans le conflit régional. Alors que Moscou se présente régulièrement comme un acteur de médiation, ses liens militaires et stratégiques avec l’Iran suscitent de plus en plus d’inquiétudes en Occident.