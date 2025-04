« La Russie doit cesser les faux-semblants » : Macron exige un cessez-le-feu inconditionnel

Dans une intervention, Emmanuel Macron a appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel de la Russie comme préalable à toute négociation de paix. Alors que les tensions diplomatiques s'intensifient entre la France et les États-Unis sur le dossier ukrainien, le président français a révélé avoir échangé avec Donald Trump.

https://x.com/i/web/status/1915380637675954178 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

« Il n'y a qu'une seule voix à entendre »

« Je ne veux pas aller dans les faux débats, il n'y a qu'une seule voix maintenant à entendre et une seule réponse à entendre : est-ce que la Russie dit qu'elle fait le cessez-le-feu ? C'est tout », a déclaré le président français avec fermeté, recentrant le débat sur ce qu'il considère comme la condition sine qua non à toute avancée diplomatique. Par cette déclaration, Macron appelle le président Poutine à cesser de mentir et à prendre des engagements concrets vers la paix plutôt que de poursuivre les opérations militaires tout en prétendant être ouvert aux négociations.

Cette intervention intervient dans un contexte où la capitale ukrainienne continue de subir des bombardements russes, rendant la position de Volodymyr Zelensky particulièrement délicate face aux pressions internationales pour des concessions territoriales.

Un échange nocturne avec Trump

Interrogé sur ses relations avec le président américain, Emmanuel Macron a confirmé avoir eu un entretien téléphonique avec Donald Trump « il y a 24 heures, dans la nuit d'avant-hier à hier », soit dans la nuit de mardi à mercredi.

Le président français s'est montré compréhensif envers l'approche de son homologue américain : « Il veut trouver des accords, et je le respecte tout à fait, il veut un accord de paix complet, c'est le négociateur aussi. » Cependant, il a immédiatement nuancé : « Mais je remets les choses dans le bon ordre. »

Remettre « les choses dans le bon ordre »

Pour Emmanuel Macron, la séquence diplomatique doit suivre une logique précise : « Il ne peut pas y avoir un accord de paix s'il n'y a pas déjà un accord sur ce qu'il a obtenu du président Zelensky, qui était une avancée très forte du président Zelensky. »

Le chef de l'État français a souligné avec insistance que « la réponse qui est, si je puis dire, le commencement à tout, c'est le cessez-le-feu inconditionnel que les Russes doivent accepter. »