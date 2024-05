La Russie menace de frapper des cibles militaires britanniques en Ukraine "et au-delà"

Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé lundi que ses forces pourraient frapper "toute installation ou équipement militaire britannique sur le territoire ukrainien et au-delà", si Kiev utilisait des "armes britanniques" contre des cibles en Russie.

La diplomatie russe a déclaré dans un communiqué en avoir "prévenu" l'ambassadeur britannique Nigel Casey, convoqué lundi par Moscou après des déclarations du ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron "sur le droit de l'Ukraine à frapper le territoire de la Russie à l'aide d'armes britanniques".

Par ailleurs, la Russie a annoncé lundi qu'elle organiserait un exercice militaire comprenant un entraînement à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques après ce que le ministère de la défense a qualifié de menaces provocatrices de la part de responsables occidentaux. Le ministère a déclaré que l'exercice avait été ordonné par le président Vladimir Poutine et qu'il permettrait de tester l'état de préparation des forces nucléaires non stratégiques à effectuer des missions de combat. Les exercices militaires comprendront des exercices de préparation et de déploiement d'armes nucléaires non stratégiques, a indiqué le ministère de la défense. Des formations de missiles du district militaire sud et des forces navales y participeront.

"Au cours de l'exercice, une série de mesures seront mises en œuvre pour s'entraîner à la préparation et à l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques", a déclaré le ministère.