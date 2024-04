La Syrie aurait tenu des "réunions" avec les États-Unis sur une éventuelle réconciliation avec l'Occident

Le président syrien Bachar al-Assad, soumis à des sanctions américaines, a déclaré dans un entretien publié dimanche que la Syrie a tenu "de temps en temps" des réunions avec Washington, cherchant des ouvertures après plus d'une décennie d'isolement. Les États-Unis ont été parmi les premiers à rompre les liens avec Assad en raison de la répression des manifestations antigouvernementales qui ont déclenché la guerre en 2011, faisant depuis plus d'un demi-million de morts, déplaçant des millions de personnes et endommageant les infrastructures et l'industrie syriennes. De nombreux États occidentaux et arabes ont également rompu leurs relations avec la Syrie en raison de la guerre.

"L'Amérique occupe actuellement illégalement une partie de nos terres... mais nous les rencontrons de temps en temps, bien que ces réunions n'aboutissent à rien", a déclaré Assad dans un entretien avec un responsable soutenu par la Russie de la région séparatiste géorgienne d'Abkhazie, publié par l'agence de presse officielle syrienne Sana. Assad n'a pas donné plus de détails sur les participants à ces réunions ou sur les sujets abordés.

"Il y a toujours de l'espoir : même lorsque nous savons qu'il n'y aura pas de résultats, nous devons essayer", a-t-il déclaré, interrogé sur la possibilité de rétablir les liens avec l'Occident. Après le déclenchement de la guerre, les États-Unis ont imposé une série de sanctions à la Syrie, qui était déjà un État paria en Occident sous le régime du père d'Assad, Hafez.

En 2020, une loi américaine connue sous le nom de loi César est entrée en vigueur, punissant toute entreprise travaillant avec Assad. La loi César, accompagnée d'une série de sanctions américaines contre des Syriens proches d'Assad, visait à obliger à rendre des comptes pour les violations des droits de l'homme et à encourager une solution politique.

En 2022, le président américain Joe Biden avait accusé la Syrie de détenir le journaliste américain Austin Tice, enlevé il y a plus de dix ans à Damas, et avait appelé le gouvernement syrien à aider à obtenir sa libération. Le ministère syrien des Affaires étrangères a nié détenir des Américains, y compris Tice.