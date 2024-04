La Turquie appelle la communauté internationale à reconnaître l'État palestinien

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a appelé dimanche la communauté internationale à s'opposer au veto américain à la candidature de la "Palestine" à l'ONU et à reconnaître l'État palestinien.

"Il est injuste que la Palestine ne soit pas autorisée à devenir membre des Nations unies. Nous appelons la communauté internationale à s'opposer à cette injustice et à reconnaître l'État de Palestine", a déclaré Hakan Fidan lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue mauritanien Mohamed Salem Ould Merzoug à Istanbul. Lors d'une rencontre avec M. Merzoug, M. Fidan a déclaré qu'ils avaient discuté du "massacre en cours à Gaza", ajoutant : "Tout comme la Turquie, la Mauritanie adopte également une politique sensible à l'égard de la question palestinienne, en particulier la situation à Gaza, et apporte tout le soutien possible."

M. Fidan a également affirmé que la Turquie et la Mauritanie étaient "très solidaires" sur la question de Gaza, ajoutant : "Nous continuerons notre coopération pour un règlement pacifique de la question palestinienne. Nous poursuivrons notre coopération en vue d'un cessez-le-feu urgent et de l'acheminement ininterrompu de l'aide humanitaire." M. Fidan a souligné que les efforts des deux nations se poursuivront "sans interruption jusqu'à ce qu'un État palestinien indépendant et souverain, avec sa capitale à Jérusalem-Est et son intégrité territoriale, soit établi sur la base des frontières de 1967".