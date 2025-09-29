La Turquie au secours des militants de la flottille pour Gaza après une avarie en mer

La Turquie est intervenue dimanche pour évacuer des militants de la « Global Sumud Flotilla » à destination de Gaza, après la panne d’un des navires du convoi en Méditerranée. Selon l’agence officielle Anadolu et les organisateurs, le navire Johnny M a subi une voie d’eau dans sa salle des machines, entraînant une opération de secours.

La flottille, partie de Barcelone au début du mois, entend défier le blocus maritime israélien et apporter une aide symbolique aux Palestiniens de Gaza. Elle compte parmi ses participants la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg ainsi que des activistes venus de nombreux pays européens et américains.

« Tous les passagers ont été transférés en sécurité vers un autre navire. Certains rejoindront d’autres bateaux de la flottille, d’autres seront débarqués à terre », ont précisé les organisateurs sur Instagram. L’incident s’est produit en eaux internationales, entre la Crète, Chypre et l’Égypte, tôt ce matin. Les autorités turques, avec l’appui du Croissant-Rouge turc, ont coordonné l’évacuation.

Le capitaine Semih Fener, qui participait à l’opération, a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un naufrage mais d’une panne technique maîtrisée. Malgré ce contretemps, les organisateurs assurent que le reste de la flottille poursuivra son voyage vers Gaza dans les prochains jours, malgré les avertissements répétés d’Israël, qui promet d’empêcher toute violation de son blocus maritime.