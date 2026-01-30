La Turquie déploie des chasseurs F-16 en Somalie

La Turquie a déployé des avions de chasse F-16 en Somalie, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de sa présence militaire dans la Corne de l’Afrique, ont indiqué des responsables gouvernementaux à l’AFP. Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large d’Ankara visant à consolider son influence sécuritaire et politique dans la région.

Selon des sources officielles s’exprimant sous couvert d’anonymat, les appareils sont opérés exclusivement par le contingent turc déjà stationné en Somalie et ne seront pas pilotés par des forces somaliennes. « C’est pour notre propre sécurité », a précisé l’une de ces sources, sans fournir de détails supplémentaires sur le nombre d’avions déployés ni sur la durée de la mission.

La Turquie est un allié majeur de la Somalie depuis plus d’une décennie, lui apportant un soutien militaire, économique et humanitaire conséquent. En 2017, Ankara a inauguré à Mogadiscio sa plus grande base militaire à l’étranger. Celle-ci abrite une force opérationnelle et un commandement aérien chargés de former et d’appuyer les forces locales dans la lutte contre les groupes terroristes, notamment les milices islamistes actives dans le pays.

Le ministère turc de la Défense souligne que cette coopération vise à renforcer les capacités antiterroristes de la Somalie par des missions de formation, de conseil et d’assistance militaire. Le déploiement des F-16 intervient dans un contexte régional sensible, marqué par des rivalités géopolitiques croissantes en Afrique de l’Est.

Cette initiative survient également après la condamnation par Ankara de la reconnaissance par Israël du Somaliland, une entité séparatiste autoproclamée. La Turquie a qualifié cette reconnaissance « d’ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Somalie », soulignant ainsi son soutien affirmé à l’intégrité territoriale somalienne.

Avec ce déploiement, la Turquie confirme son ambition de s’imposer comme un acteur militaire et diplomatique incontournable sur le continent africain, en particulier dans des zones stratégiques confrontées à l’instabilité chronique.