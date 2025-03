La Turquie et le Royaume-Uni vont discuter de l'avenir de la Syrie lors d'une rencontre à Ankara

Des responsables turcs et britanniques se réuniront lundi à Ankara pour discuter de l'avenir de la Syrie, avec la sécurité, les sanctions et le développement économique à l'ordre du jour, selon une source du ministère turc des Affaires étrangères, a rapporté Reuters.

La Turquie, membre de l'OTAN, a été l'un des principaux soutiens des rebelles qui ont combattu Bachar al-Assad pendant des années et a forgé des liens étroits avec la nouvelle administration à Damas après l'éviction d'Assad l'année dernière. Ankara a promis d'aider à reconstruire la Syrie et a offert son assistance pour former et équiper ses forces de sécurité.

Le Royaume-Uni avait annoncé le mois dernier qu'il adapterait son régime de sanctions contre la Syrie après la chute d'Assad, tout en maintenant les gels d'avoirs et les interdictions de voyage imposés aux membres de l'ancien gouvernement.

Selon la source turque, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat, les pourparlers de lundi seront dirigés par le vice-ministre turc des Affaires étrangères Nuh Yilmaz et le ministre britannique adjoint des Affaires étrangères Hamish Falconer. Yilmaz soulignera la nécessité de lever inconditionnellement les sanctions contre la Syrie pour permettre sa reconstruction et son développement économique.

Le responsable turc mettra également l'accent sur "l'importance du soutien de la communauté internationale aux démarches de l'administration syrienne visant à réaliser une réconciliation nationale au sein d'un gouvernement central", et insistera pour "faire cesser les actions d'Israël qui violent ouvertement et menacent la souveraineté de la Syrie", a ajouté la source.