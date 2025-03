La Turquie va construire un mur à sa frontière avec la Grèce

Le gouverneur de la province turque d'Edirne, Yunus Sezer, a annoncé mardi le début de la construction d'un mur à la frontière gréco-turque. Cette province stratégique est limitrophe à la fois de la Grèce et de la Bulgarie.

Selon le gouverneur, d'autres sections de cette barrière devraient être érigées progressivement le long d'une frontière terrestre qui s'étend sur près de 200 kilomètres, essentiellement matérialisée par le fleuve Meriç (appelé Evros en grec).

Cette initiative s'inscrit dans le prolongement de l'accord conclu en 2016 entre l'Union européenne et la Turquie, en pleine crise migratoire. Ce pacte prévoit que la Turquie maintienne sur son territoire les réfugiés syriens, dont le nombre est aujourd'hui estimé à 2,9 millions de personnes. En février et mars 2020, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait menacé d'ouvrir ses frontières avec l'Europe, provoquant un afflux de dizaines de milliers de migrants le long de la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce.

Malgré les mesures de contrôle existantes, des migrants de diverses nationalités continuent de tenter de rejoindre la Grèce depuis la Turquie, principalement par voie maritime. Fin février, six migrants ont péri dans les eaux turques alors qu'ils essayaient d'atteindre l'île grecque de Samos à bord d'un canot pneumatique. Pour se protéger de l'afflux de réfugiés en provenance du Moyen-Orient, la Turquie a déjà construit ces dernières années des murs d'une longueur totale de plus de 1000 kilomètres le long de ses frontières avec l'Iran et la Syrie.

Cette nouvelle barrière à la frontière grecque représente donc une extension de la politique de sécurisation des frontières menée par Ankara, dans un contexte régional marqué par l'instabilité persistante au Moyen-Orient et les tensions migratoires avec l'Union européenne.