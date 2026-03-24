La version arabophone de Wikipédia truffée de propagande terroriste (rapport)

Un rapport du Congrès juif mondial met en cause la fiabilité de la version arabe de Wikipédia, dénonçant des biais systémiques et une infiltration de contenus à caractère propagandiste liés à des groupes terroristes. Selon cette étude publiée mardi, certains articles consacrés au conflit israélo-palestinien s’appuieraient massivement sur des sources issues du Hamas, du Hezbollah ou d’autres organisations similaires.

Le rapport affirme que, dans certains cas, jusqu’à 50 % des références utilisées proviendraient de contenus de propagande. Il souligne également que des groupes classés comme terroristes sont parfois décrits comme des « mouvements de résistance légitimes », tandis que des attaques visant des civils sont qualifiées d’« opérations de martyre ». Certaines pages évoqueraient même des auteurs d’attentats comme des « martyrs », valorisant leurs actions.

Le Congrès juif mondial pointe aussi le rôle d’administrateurs influents au sein de la version arabophone de l’encyclopédie, accusés de rejeter le principe de neutralité — pourtant fondamental pour Wikipédia — en le qualifiant de « concept occidental ». Des contributeurs tentant de corriger ou de nuancer certains contenus auraient été bloqués ou exclus.

Au-delà du site lui-même, les auteurs du rapport s’inquiètent de l’impact plus large de ces biais. Les contenus de Wikipédia sont en effet utilisés pour entraîner des systèmes d’intelligence artificielle et influencent les résultats des moteurs de recherche, ce qui pourrait amplifier la diffusion de ces narratifs à l’échelle mondiale.

Face à ces dérives, le Congrès juif mondial appelle la Fondation Wikimedia à renforcer ses mécanismes de contrôle et à garantir le respect des standards de neutralité. En attendant d’éventuelles réformes, l’organisation recommande de considérer la version arabe de Wikipédia comme une source à risque élevé, notamment pour les technologies d’IA.