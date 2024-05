La vidéo virale de De Niro à New York n'avait rien à voir avec Israël, précise son producteur

Une vidéo virale de Robert de Niro en train de crier sur des manifestants dans les rues de New York, rapidement relayée par les réseaux sociaux (dont ceux du site i24NEWS), était en réalité une répétition pour le tournage d'une série Netflix, a déclaré le porte-parole de la star Stan Rosenfield. Dans le film on voit l'acteur crier : "Ce n'est pas un film, c'est la réalité ! C'est dangereux et ils ont dit qu'ils allaient recommencer."

"Les articles indiquant que Robert De Niro était en train de crier contre un groupe de manifestants anti-israéliens sont faux. Les répliques de De Niro étaient complètement écrites", a insisté le porte-parole de la star dans un communiqué publié dans la presse américaine. "La vidéo est un court extrait d'une répétition d'une scène de la série "Zero Day" de Netflix qui a été filmée le 27 avril à New York. Le personnage de De Niro y confronte un groupe - tous des figurants payés. Quelqu'un a copié la vidéo et l'a détournée pour lui donner un autre sens qui est complètement faux."

Netflix a aussi confirmé que le discours de Robert de Niro était dans le scénario de la série et qu'il n'était en aucun cas lié au conflit entre Israël et le Hamas.