Les États-Unis s’apprêtent à autoriser l’arrivée d’un pétrolier russe chargé de brut au large de Cuba, marquant un assouplissement inattendu après plusieurs mois de restrictions sur les approvisionnements énergétiques de l’île. Selon des informations rapportées par le New York Times, le navire, transportant environ 730 000 barils de pétrole et appartenant au gouvernement russe, doit accoster dans les prochaines heures dans le port de Matanzas.

Cette livraison pourrait offrir un répit temporaire à Cuba, confrontée à une crise énergétique sévère et à des difficultés économiques croissantes. Des analystes estiment que ce chargement permettra de stabiliser la situation pendant quelques semaines, en atténuant la pression sur les réserves de carburant du pays. Il souligne également la capacité persistante de La Havane à s’appuyer sur le soutien de la Russie, malgré les pressions américaines.

Selon un responsable américain, les garde-côtes disposent de moyens pour intercepter le navire, mais aucune directive n’a été donnée en ce sens par l’administration de Donald Trump. Cette décision semble ainsi éviter un potentiel affrontement avec Moscou à proximité des côtes américaines, tout en laissant planer des incertitudes sur la politique future de Washington concernant ce type de livraisons.

Ce geste s’inscrit dans un contexte plus large d’ajustement de la politique énergétique américaine. Plus tôt ce mois-ci, les autorités avaient déjà autorisé temporairement l’achat de pétrole russe déjà en mer afin de contenir la hausse des prix, exacerbée par la guerre en Iran. Parallèlement, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a évoqué la possibilité de lever prochainement certaines sanctions sur le pétrole iranien en transit, une mesure qui pourrait libérer jusqu’à 140 millions de barils supplémentaires sur le marché mondial.