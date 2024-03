"Le bord de mer de Gaza pourrait avoir une grande valeur", rappelle Jared Kushner

Jared Kushner, l'ancien conseiller de Donald Trump à la Maison Blanche et également son gendre, a fait l'éloge du potentiel "très précieux" de la "propriété riveraine" de Gaza, suggérant qu'Israël évacue les civils pour "nettoyer" la zone.

"La propriété riveraine de Gaza pourrait être très précieuse si les gens se concentraient sur la construction de moyens de subsistance", a déclaré M. Kushner dans une interview datée du 15 février, publiée au début du mois sur la chaîne YouTube de la Middle East Initiative, un programme de la Kennedy School of Government de l'université de Harvard, et rapportée pour la première fois mardi par The Guardian.

M. Kushner s'est dit "consterné par le fait que le peuple palestinien a vu ses propres dirigeants gaspiller des décennies d'aide occidentale en tunnels et en armes plutôt qu'en amélioration de leurs conditions de vie".

"C'est une situation un peu malheureuse, mais je pense que du point de vue d'Israël, je ferais de mon mieux pour déplacer les gens dans le désert du Negev le temps de construire à Gaza", a ajouté M. Kushner. La déclaration de Kushner intervient alors que, selon l'ONU, les Gazaouis sont face à un risque imminent de "famine".

AP/Alex Brandon 2020 ©

Kushner a précisé qu'il ne savait pas si les responsables israéliens envisageaient sérieusement de déplacer les Palestiniens vers le Néguev. "Je suis assis à Miami Beach en ce moment, et je regarde la situation et je me dis: que ferais-je si j'étais là-bas?" a déclaré Kushner.

Lorsqu'on lui a demandé si Israël devrait permettre un État palestinien, Kushner a qualifié cette idée de "super mauvaise", puisqu'elle "récompenserait un acte de terrorisme".