Le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni reconnaissent officiellement l’État palestinien

À la veille de l’Assemblée générale des Nations unies, trois pays majeurs ont franchi une étape diplomatique significative en reconnaissant officiellement l’État palestinien. Le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni ont annoncé ce dimanche leur décision, marquant une pression croissante sur Israël et ses alliés.

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a justifié cette reconnaissance en accusant le gouvernement israélien actuel de « travailler méthodiquement à empêcher la création d’un État palestinien ». « Le Canada reconnaît l’État de Palestine et offre son partenariat pour bâtir l’espoir d’un avenir pacifique, tant pour l’État de Palestine que pour l’État d’Israël », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Ottawa.

De son côté, le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a affirmé que cette décision reflétait « l’engagement historique de l’Australie en faveur d’une solution à deux États », qu’il a qualifiée d’« unique voie vers une paix et une sécurité durables pour les peuples israélien et palestinien ». Il a toutefois précisé que « l’organisation terroriste Hamas ne doit jouer aucun rôle dans l’avenir de la Palestine ». Le Royaume-Uni a également annoncé sa reconnaissance, rejoignant ainsi ses deux alliés dans cette démarche. Londres a présenté cette décision comme un geste politique fort visant à relancer les efforts diplomatiques pour la paix. Ces annonces interviennent alors que le conflit à Gaza approche de sa deuxième année. Elles devraient être au centre des débats à l’ONU dans les prochains jours, face à l’opposition ferme d’Israël et de ses partisans.