Le Canada va cesser ses exportations d'armes vers Israël

"Le gouvernement Trudeau cessera à l'avenir d'exporter des armes vers Israël, même si la motion adoptée lundi par la Chambre des communes qui demandait une telle action n'est pas contraignante", a déclaré mardi la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly.

"C'est comme ça, a déclaré Mme Joly, s'adressant brièvement au quotidien Toronto Star le lendemain matin du vote d'une majorité de députés libéraux et du cabinet en faveur d'une résolution modifiée du NPD qui, selon certains groupes juifs, porte atteinte au droit d'Israël à se défendre contre le groupe terroriste Hamas.

Cette décision a provoqué l'ire de l'Etat hébreu. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a réagi en exprimant ses regrets et en condamnant cette décision qui "porte atteinte au droit d'Israël à l'autodéfense contre les terroristes du Hamas".

Yonatan Sindel/Flash90

"Il est regrettable que le gouvernement canadien prenne une mesure qui porte atteinte au droit d'Israël à l'autodéfense contre les assassins du Hamas qui ont commis de terribles crimes contre l'humanité, et contre des citoyens israéliens innocents, y compris des personnes âgées, des femmes et des enfants. L'histoire jugera sévèrement la démarche actuelle du gouvernement canadien. L'État d'Israël continuera à se battre jusqu'à ce que le Hamas soit détruit et que tous les otages soient ramenés chez eux", a déclaré M. Katz.