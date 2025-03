Le CENTCOM accuse les Houthis de confisquer l'aide alimentaire destinée aux civils yéménites

Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a accusé lundi les rebelles houthis d'avoir saisi des stocks alimentaires appartenant au Programme alimentaire mondial (PAM) dans la province de Saada, au nord du Yémen.

https://x.com/i/web/status/1901997204518125675 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Le 15 mars, les Houthis de la province de Saada ont commencé à confisquer les stocks alimentaires du Programme alimentaire mondial dans leur entrepôt à Saada. Cet entrepôt contient plus de 5 700 000 kilogrammes de marchandises destinées aux civils yéménites", indique le communiqué du CENTCOM.

Un nouvel obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire

Selon les militaires américains, "cette saisie illégale de marchandises du Programme alimentaire mondial retardera davantage l'acheminement de l'aide humanitaire essentielle au peuple yéménite." Cette action est qualifiée par le CENTCOM d'"exemple supplémentaire du mépris total et imprudent des Houthis envers le peuple yéménite et de leur agression contre les actions humanitaires aidant les personnes dans le besoin."

Des violations du droit humanitaire international

Le communiqué accuse également les Houthis de "continuer à violer le droit humanitaire international, ainsi que de mettre en danger les travailleurs humanitaires et le peuple yéménite." "Les Houthis ne se soucient pas du tout du peuple yéménite", conclut le CENTCOM. Cette accusation intervient dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et les rebelles houthis, après trois jours consécutifs de frappes américaines contre des cibles houthies au Yémen. Ces frappes font suite aux attaques menées par les Houthis contre des navires commerciaux en mer Rouge, que les rebelles justifient comme des actions de solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

Une crise humanitaire aggravée

Le Yémen est déjà confronté à l'une des pires crises humanitaires au monde après plus de neuf années de guerre civile. Selon les Nations Unies, environ 18 millions de Yéménites souffrent d'insécurité alimentaire, et plus de 2 millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë. La confiscation de ces stocks alimentaires pourrait donc aggraver davantage la situation déjà précaire de nombreux civils dans les zones contrôlées par les Houthis, où l'accès humanitaire est souvent restreint et compliqué par les combats et les blocages administratifs.